Liverpool, Klopp: "Finché non mi cacciano, non me ne andrò"

17-01-2023 11:25

Alla vigilia del match di FA Cup contro il Wolverhampton Wanderers (appuntamento questa sera, martedì 17 gennaio, alle 20.45 al Molineux), Jürgen Klopp ha fornito una fotografia piuttosto esaustiva del momento No che il suo Liverpool sta attraversando, sottolineato dal clamoroso ko per 3-0 in campionato contro il Brighton and Hove Albion di Roberto De Zerbi.

“O cambia la posizione dell’allenatore o cambiano molte altre cose – ha detto il tecnico tedesco -. Quindi, per quanto mi riguarda, a meno che qualcuno non mi dica di farlo, non me ne andrò. Forse questo significa che dovranno cambiare altre cose… Lo vedremo in futuro, non ora. Ho spazio e tempo per pensarci, ora dobbiamo solo pensare a giocare meglio. Non mi sono trovato spesso in una situazione simile, ma so esattamente come funziona il mondo del calcio quando le cose non vanno bene”.