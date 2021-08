Liverpool, Klopp: "Sembrava il wrestling"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp dopo la vittoria contro il Burnley ha puntato il dito su alcuni contrasti non sanzionati dall’arbitro: “Avete visto quei contrasti di Barnes e Wood con Virgil e Joel, non sono sicuro al che stiamo andando nella giusta direzione con questo tipo di decisioni. È come se andassimo indietro di 10 o 15 anni, non si possono difendere certe situazioni”.

“Il secondo gol del Brentford contro l’Arsenal, ad esempio, deve essere un fallo. Non si può agganciare il braccio del portiere e dire ‘questo è il calcio’. Il messaggio ora è lasciare che il gioco scorra, ma nessuno sa esattamente cosa significhi. Mi piacciono le decisioni che favoriscono la squadra offensiva, va bene. Ma dobbiamo attenerci alla protezione dei giocatori. Non possiamo negarla. Se vi piace questo tipo di cose, guardate il wrestling”.

OMNISPORT | 21-08-2021 18:33