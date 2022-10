Liverpool: Luis Diaz ko, ritorno previsto nel 2023

11-10-2022 10:42

Brutta tegola per Jurgen Klopp e tutto il Liverpool: l’infortunio capitato a Luis Diaz infatti è molto serio e lo terrà a riposo fino ad inizio 2023.

L’attaccante colombiano dei Reds, uscito dopo uno scontro di gioco con Thomas Partey – apparentemente innocuo – nella partita di domenica contro l’Arsenal, in Premier, secondo quanto scrivono i media inglesi, ha rimediato una lesione ai legamenti del ginocchio che lo costringerà a rientrare solo nel 2023.

Il giocatore non perderà i Mondiali in Qatar,visto che comunque non avrebbe partecipato lo stesso, dal momento che la ‘sua’ Colombia non si è qualificata. Il problema principale rimane per Klopp, che perderà Luis Diaz, peraltro uno dei migliori del Liverpool in queste settimane difficili per i ‘Reds’, almeno per tutta la fase eliminatoria della Champions.