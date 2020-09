Liverpool, Thiago Alcantara ha il Coronavirus

Il Coronavirus continua a colpire anche i club di Premier League. L’ultimo caso riguarda il Liverpool, che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Thiago Alcantara.

Il centrocampista, appena acquistato dal Bayern Monaco, è infatti risultato positivo al Covid-19 e si trova attualmente in auto-isolamento.

Il giocatore non sarà disponibile per le prossime partite del Liverpool e salterà anche gli impegni con la Spagna di metà ottobre in Nations League.

La speranza di Klopp è quella di averlo nuovamente a disposizione alla ripresa della Premier League e poi per le prime partite della fase a gironi di Champions League.

