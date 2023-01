Livigno, Klaebo vince la sprint a tecnica libera

21-01-2023 19:26

A Livigno trionfa ancora Johannes Hoesflot Klaebo: il norvegese sfrutta alla perfezione il rettilineo finale in leggera salita, stampando sul cronometro il tempo di 2’28″38; salgono sul podio assieme a lui il francese Richard Jouve (+35″) e Janik Riebli (+1’44”), che regala alla Svizzera il primo podio nella sprint dopo dieci anni.

Nella finale, dopo metà gara in sostanziale controllo, Klaebo scioglie gli ormeggi, rintuzzato da Grond e Jouve: il norvegese però la spunta negli ultimi quindici metri, centrando la 12^ vittoria stagionale.

Il bilancio Azzurro è negativo: pesa in particolare l’eliminazione anzitempo di Federico Pellegrino, battuto nella sua semifinale da Klaebo e Jouve e penalizzato dal ritmo dell’altra; per la seconda volta l’Italia non sale sul podio nelle otto sprint stagionali.