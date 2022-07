L'MVP resta in Serie A! Della Valle rinnova con Brescia

26-07-2022 21:05

Da oggi è arrivata l’ufficialità, un po’ a sorpresa:la LegaBasket Serie A 2022/23 vedrà ancora tra i suoi protagonisti l’MVP della stagione scorsa. Parliamo di Amedeo Della Valle, guardia classe 1993 che ha messo a ferro e fuoco i canestri di tutta Italia nel campionato 2021/22 con la maglia della Germani Brescia.

La società lombarda è riuscita a strappare il sì del giocatore nato ad Alba, richiestissimo sul mercato: il Bayern Monaco e l’ALBA Berlino – che alla fine ha preferito puntare su Gabriele Procida – sono state le due squadre più interessate all’estero, mentre la Virtus Bologna la pretendente numero 1 in Italia. Tuttavia, alla fine ADV ha scelto di restare a Brescia e ha spiegato il perchè della sua decisione nella conferenza stampa odierna. Ecco le sue dichiarazioni.

“Ringrazio, anzitutto, Mauro e Faustino Ferrari. Ci tengo a fare chiarezza e a spiegare come sono andate le cose: dopo una stagione come quella che abbiamo vissuto, ho pensato di guardarmi intorno e di capire quella che poteva essere la mia missione, lasciando a Brescia il mercato libero. Il gesto che ho fatto verso la società rappresentava il ‘grazie’ per il trampolino di lancio, la visibilità e le emozioni vissute lo scorso anno. Non è stata un’ossessione del livello, piuttosto di capire cosa potesse rendermi felice, perché per giocare ho bisogno di questo: essere felice ed essere me stesso. Sono contentissimo di esserci: per me è un onore rappresentare la Germani e anche una grande responsabilità. Quest’anno sarà ancora più difficile farlo con il doppio impegno ma sento di avere le motivazioni per fare qualcosa di livello, con uno staff che conosco e con giocatori nuovi. Io, qui, non ho ancora finito”.

In coda, un ringraziamento speciale per un amico del mondo del calcio: “Ringrazio anche Alessandro Bastoni, mio grande amico che da due mesi mi diceva di rimanere”.