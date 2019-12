Lo scandalo del Franchi denunciato dalla Satta scatena il web

Fa discutere sul web il caso denunciato da Melissa Satta, presente ieri in tribuna all’Artemio Franchi per seguire la Fiorentina – squadra in cui gioca il marito Kevin Prince Boateng – contro l’Inter.

In una storia su Instagram la showgirl ha raccontato di aver assistito all’aggressione di un piccolo tifoso interista da parte dei supporter della Viola presenti sulla tribuna del Franchi. L’episodio sarebbe avvenuto dopo il 2-0 dei nerazzurri, poi annullato dall’arbitro.

LA DENUNCIA. Il bambino avrebbe esultato al gol insieme al padre, venendo poi aggredito verbalmente “dai ‘tifosi’ della Fiorentina”, come scrive la Satta sul suo account social. “Il papà e il bambino sono stati portati via da quel settore da alcuni responsabili della Fiorentina che devo dire si sono comportati benissimo e hanno cercato di tranquillizzare il bimbo, perché la situazione stava degenerando”, ha poi continuato la showgirl, che non s’è fatta problemi ad attaccare i protagonisti della vicenda, anche se sostenitori della squadra del marito.

“Io mi chiedo: non vi vergognate a far piangere e spaventare un bimbo di 10 anni solo perché ha esultato per la sua squadra del cuore? Mi dispiace ma io non vi chiamo tifosi, i tifosi sono coloro che rispettano il tifo, io vi chiamo ignoranti!”.

Nella stessa storia, la Satta ha poi ricordato il suo amore per Firenze e i fiorentini, rivendicando però il dovere di stigmatizzare episodi del genere. “Firenze è stupenda – ha scritto la showgirl -, la Fiorentina pure come tutti i fiorentini. Ma queste persone che hanno fatto questo sono da lasciare a casa e non bisogna permettergli di rovinare il nome del tifo Fiorentina”.

LE REAZIONI. Tante le reazioni sul web alla denuncia della Satta. “Da tifoso viola provo solo vergogna per quello che è successo – scrive Pier Filippo su Twitter – Bisogna individuare i colpevoli e allontanarlo immediatamente dallo stadio. Non merita di stare tra la nostra gente. Diamo un segnale forte”.

“Brava Melissa… poveri sfigati”, aggiunge Luca. Danilo ci mette il carico. “Si può dire… bestie? Ed ovviamente senza colore perché ci sono dappertutto, sempre bestie sono! Forse sono dei frustrati, forse non hanno figli, forse sono solo bestie!”.

Per Stefano il problema non è solo a Firenze: “Ma purtroppo è una scena gia vista anche in altri stadi. Vergogna”.

Rossella, infine, non si dice sorpresa: “La Satta forse non è abituata e pensa che sia un episodio. Quella è la regola! Allo stadio non si può tifare! Se ti trovi tra una maggioranza di tifosi avversari (e non parlo di intrufolarsi nella curva altrui) puoi solo stare zitto e fingere di non tifare”.

SPORTEVAI | 16-12-2019 10:09