Lo sci alpinismo proposto come sport olimpico per Milano-Cortina 2026

Il comitato esecutivo del Cio ha inoltrato alla prossima sessione dello stesso Comitato olimpico internazionale del 20 e 21 luglio a Tokyo, la proposta dello sci alpinismo come sport olimpico nel programma dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il comitato organizzatore dei Giochi aveva già proposto l’inserimento nel calendario tramite la federscialpinismo internazionale (ISMF) con lo svolgimento di cinque gare: due maschili (Sprint e Individuale), due femminili (Sprint e Individuale), e una staffetta mista. Il comitato esecutivo del Cio ha preso questa decisione per il fatto che questo sport ha avuto un grande successo ai Giochi olimpici invernali giovanili di Losanna 2020 e perché “è uno sport particolarmente diffuso in Italia (che ne è anche la leader mondiale insieme a Francia e Svizzera, ndr), con profonde radici storiche e sportive nelle regioni alpine”.

OMNISPORT | 18-06-2021 17:37