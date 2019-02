Lo scopritore di Maradona e Cr7: Vi dico chi è il migliore

Le dichiarazioni di Daniele Adani a Radio Dee Jay su Maradona e Cristiano Ronaldo stanno facendo discutere. Sui social l’eterno confronto tra Napoli e Juventus si è trasformato, almeno per oggi, in una guerra a colpi di hashtag e prodezze in formato video tra i sostenitori dell’argentino e quelli del portoghese. Chi conosce bene entrambi è Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli ed ex talent scout della Juventus. Fu lui alla fine degli anni 70 a parlare per la prima volta, in Italia, di un giovane calciatore argentino che aveva visto fare faville. Qualche anno dopo, fu tra i primi a notare un ragazzino di Madeira che pareva un funambolo.

L’intervento – Intervenuto a Radio Marte, Di Marzio ha detto la sua. D’altro canto, chi meglio di lui potrebbe esprimere un parere obiettivo e super partes. ”Maradona ha sempre avuto la testa e la tecnica, e la palla rimbalza sempre”, l’esordio dell’ex allenatore, padre di Gianluca, giornalista Sky espertissimo di mercato. “Maradona oggi farebbe fatica? Le parole di Adani sono fuori da ogni regola del calcio. Io ho scoperto Diego, ma ho scoperto anche Messi e Ronaldo: eppure nessuno di loro è o sarà mai come Diego”.

L’attacco ad Adani – Quindi un vero e proprio affondo a indirizzo dell’ex difensore di Brescia e Inter, accusato di eccessiva riverenza nei confronti del campione di oggi a discapito del fuoriclasse di ieri: “Mi meraviglio di Adani: per esaltare Ronaldo, non c’entra parlare male di Maradona. Prima di parlare di Diego, Adani deve farsi il segno della croce e recitare l’Ave Maria”.

SPORTEVAI | 12-02-2019 15:07