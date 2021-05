Lo show di Commisso scatena I social

Un vero e proprio show. Rocco Commisso si conferma uno dei presidenti in grado di creare maggiori polemiche nel calcio italiano. Il presidente della Fiorentina ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha alzato i toni soprattutto nei confronti della stampa ritenuta troppo critica nei suoi confronti, e soprattutto ha invitato i “fiorentini ricchi” a presentarsi nelle prossime due settimane per rilevare il club.

Lo show di Commisso

Il presidente della Fiorentina ha provato a fare il punto sulla situazione in casa viola, in una vera e propria esplosione di rabbia soprattutto nei confronti delle critiche ricevute nel corso della sua avventura italiana: “Ho comprato la Fiorentina e dopo 8 mesi è cominciato il disastro del Covid. Negli ultimi due anni noi abbiamo perso 38 milioni di euro. Oltre questi, 44 milioni li abbiamo spesi per i calciatori. I debiti li faccio in America e qui porto soldi veri. A nessuno a Firenze conviene parlare di questo. I soldi sono problemi di Commisso, se la squadra va male sono invece problemi vostri”.

Poi arriva la proposta-provocazione che sembra rivolta soprattutto ai giornalisti: “Qui a Firenze siete tutti ricchi. Io allora voglio tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini ricchi. Però in due settimane voglio 335 milioni e dovete mettere 35 milioni di caparra. Vi do una settimana e mezzo per fare questo, poi si fa il contratto: prendete tutti i ricchi della città, dai giornalisti in su, e io vi darò quello di cui avete bisogno per comprarla”.

La rabbia di Commisso divide i social

Lo sfogo del presidente della Fiorentina divide i social. Alcuni tifosi sembrano invidiare la carica del numero uno viola: “Commisso che minaccia i giornalisti: occhio perché un uomo ferito è un uomo pericoloso, state attenti. Potrei colpire anche io. Come vorrei che Zhang facesse una conferenza per attaccare tutto il sistema giornalistico italiano”.

Ma c’è anche chi non apprezza affatto le parole di Commisso: “Per l’ennesima volta Commisso usa parole e toni inaccettabili, oltre che prive di logica e contraddittorie. E chi gli sta accanto evidentemente non fa niente. Di fronte a simili teatrini è difficile immaginare qualsiasi progetto di calcio per la Fiorentina”, e ancora: “Una patetica resa dei conti. Toni trumpiani, tanta arroganza e pochissimi contenuti calcistici”.

SPORTEVAI | 14-05-2021 14:10