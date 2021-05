Inter, attacco a Zhang. E Antonio Conte è sempre più in bilico

Non c’è pace per l’Inter malgrado la conquista di uno scudetto, il diciannovesimo, che ha posto fine a undici lunghi anni di digiuno. A causa della pandemia ma anche dei corposi investimenti per raggiungere questo traguardo la società nerazzurra è una di quelle più colpite dalla crisi economica e ora sarà difficilissimo non far partire i big e allo stesso tempo far arrivare qualche rinforzo che faccia crescere ulteriormente la squadra soprattutto in chiave Champions League.

Lo scenario più probabile, allo stato attuale, è quello che prevede qualche cessione eccellente per avere la liquidità necessaria per acquisire nuovi prestigiosi innesti. A causa di tutto questo anche il futuro sulla panchina nerazzurra è sempre più in bilico per Antonio Conte, il tecnico che in soli due anni è riuscito a inculcare la mentalità vincente in una squadra che in precedenza ne aveva ben poca.

A proposito di Conte, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato alla trasmissione radiofonica “Tutti convocati” su Radio 24. “Quando chiedi un prestito di 250 milioni con un interesse del 12% vuol dire che non hai un euro – ha detto Zazzaroni -. Io auguro ai tifosi dell’Inter di trovare un proprietario, ci vuole un intervento serio. La società è mancata per sei mesi, giocatori e allenatore hanno fatto un miracolo”.

Un durissimo attacco alla famiglia Zhang, proprietaria del club nerazzurro. Poi Zazzaroni si è concentrato sul futuro di Conte: “I tifosi dell’Inter vogliono sapere la verità. Conte in assenza di certezze va via, senza garanzie tecniche va via. Lui vuole sempre vincere“. Insomma, parole che sembrano preludere davvero all’addio del tecnico pugliese, il tutto nel pieno dei festeggiamenti per uno scudetto strameritato.

OMNISPORT | 13-05-2021 15:45