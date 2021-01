Lo Spezia potrebbe cambiare proprietà

Protagonista di una stagione sorprendente e in piena corsa per la salvezza al primo campionato di Serie A, nonostante i pronostici avversi di inizio stagione, lo Spezia potrebbe presto vivere un inatteso cambio di proprietà.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, lil patron Volpi starebbe trattando la cessione del pacchetto di maggioranza a un gruppo americano. La chiusura dell’affare potrebbe essere imminente.

Non si conoscono ulteriori dettagli, se non che il gruppo in questione ha già effettuato in passato investimenti nel mondo dello sport.

Si tratterebbe della sesta proprietà made in Usa in Serie A dopo i Friedkin alla Roma, Krause al Parma, Saputo al Bologna, Commisso alla Fiorentina e il fondo Elliott al Milan.

OMNISPORT | 30-01-2021 21:33