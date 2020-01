Lobotka al Napoli: "Il calcio è una religione lì"

Stanislav Lobotka in un'intervista al sito della federcalcio slovacca esprime tutta la sua emozione per il trasferimento al Napoli: "È vero che mi trasferirò dalla Spagna alla Serie A, ma andrò in un club di qualità superiore, che ha obiettivi più importanti. E' un passo avanti per me. Sono al settimo cielo, vado in club con grande storia e grandi tifosi. Qui la gente percepisce il calcio come una religione, cosa abbastanza diversa dalla Spagna. Inoltre, il Napoli partecipa ogni anno a competizioni europee e da questo punto di vista vedo un passo importante in avanti per la mia carriera".

Hamsik: "È vero, Marek è considerato un dio, non solo qui, ma anche in tutto il resto d'Italia. Ecco perché sono felice di arrivare nel suo ex club. Per ogni slovacco che viene in Italia o direttamente a Napoli, è bello vedere che Marek abbia reso il calcio slovacco un'eccellenza. Ci siamo scritti, mi ha dato molte informazioni sul club. Che cosa mi ha detto? Mi ha consigliato di essere me stesso. Dovrò lavorare e mostrare chi sono. Abbiamo anche parlato della vita privata. Skriniar? Certo, non vedo l'ora di sfidarmi con lui. Sarà qualcosa di nuovo per me. Skriniar si è congratulato con me per essere andato in un grande club e, secondo lui, ho fatto un passo in avanti nella mia carriera".

SPORTAL.IT | 15-01-2020 17:29