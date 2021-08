Locatelli-Juventus, intesa vicina

Manuel Locatelli si avvicina alla Juventus ogni giorno che passa. Nonostante la trattativa proceda lentamente, la fumata bianca è all’orizzonte: bianconeri e Sassuolo sono al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi che ancora bloccano l’annuncio.

Mentre sulla cifre, intorno ai 35 miliioni, i due club hanno ormai trovato un’intesa, tutto verte sulla natura del riscatto: gli emiliani vogliono un obbligo senza alcuna clausola o condizionamento, mentre i bianconeri preferirebbero aggiungere alcune clausole legate ad obiettivi facilmente raggiungibili.

L’intenzione è chiudere all’inizio della prossima settimana, per permettere al giocatore di ambientarsi subito a Torino in vista del via del campionato, in programma il prossimo weekend.

OMNISPORT | 14-08-2021 09:26