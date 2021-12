L'Olimpia cerca il tris, Messina: Real candidata alla vittoria finale

15-12-2021 17:13

Sarà una gara cruciale quella in programma domani sera al Forum tra Olimpia Milano e Real Madrid. La squadra meneghina, reduce dalle vittorie contro Monaco e Panathinaikos, proverà a centrare la tripletta consecutiva contro la formazione che la precede in classifica.

Quest’ultima, vittoriosa ieri contro l’Alba Berlino, dovrà fare i conti con alcune assenze importanti ma, nonostante ciò, avrà comunque a disposizione le armi per sbancare il parquet milanese, campo dove domani sera verrà omaggiata una leggenda del basket nostrano del calibro di Sandro Gamba.

“Sarà una notte speciale per noi, perché affrontiamo una grandissima squadra, una seria candidata alla vittoria finale, e omaggiamo al tempo stesso uno dei più grandi giocatori della nostra storia, Sandro Gamba, quindi ci teniamo particolarmente a fare bene” ha dichiarato coach Ettore Messina alla vigilia.

“Nonostante le assenze – e colgo l’occasione per augurare una guarigione veloce a Coach Laso e Thomas Heurtel -, il Real Madrid sta dimostrando di essere estremamente competitivo, fisico, con una presenza di grande impatto come Tavares, non solo in difesa ma anche in attacco. Controllare il ritmo, i rimbalzi e muovere bene la palla in attacco saranno una volta di più gli aspetti fondamentali della nostra partita”.

Consapevole delle difficoltà da affrontare domani sera è parso anche Sergio Rodriguez, autore di giocate decisive nel terzo quarto della gara contro il Pana.

“Giochiamo una partita difficilissima, contro una delle squadre che giocano meglio in EuroLeague. Hanno una grande forza interiore, non solo con Tavares, quindi sappiamo che ci aspetta una sfida del livello più alto” ha affermato lucido lo spagnolo, al Real dal 2010 al 2016.

OMNISPORT