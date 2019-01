L'Olimpia Milano ribalta lo Zalgiris al Forum

L'Olimpia Milano rimane aggrappata all'obiettivo playoff abbattendo al Forum la bestia nera Zalgiris, con un preziosissimo punteggio di 80-70. In considerazione della sconfitta con 5 punti di distacco rimediata a Kaunas, infatti, ora la differenza canestri è a favore di Milano.

Nonostante percentuali non altissime, l’Olimpia gioca la migliore partita stagionale in difesa (per la prima volta in questa stagione europea subisce 70 punti) trovando anche buone soluzioni in attacco, con una grande vena realizzata di Micov, Kuzminskas e Bertans, e una prova da leader di Mike James (17 punti e 9 assist).

Milano parte con Gudaitis e Bertans in quintetto, ed è il lettone a dare la prima scossa con due triple consecutive. Gli ospiti rispondono con Wolters, ma Milano piazza un 10-0 con le triple di Micov e James per volare sul 18-8. Dopo 10’ è +8 per una buona Olimpia, che va anche a +11 con la tripla in apertura di 2° quarto di Micov, prima di subire il rientro dei lituani che arrivano a -4 (26-22). Kuzminskas restituisce un po’ d’ossigeno a Milano, che però subisce la tegola del dubbio terzo fallo di Gudaitis a 4’ dall’intervallo. Lo Zalgiris prova ad alzare l’intensità, ma Milano chiude il primo tempo avanti di 4.

Bertans e Micov riportano Milano avanti di tre possessi, ma un tecnico al serbo e il quarto fallo di Gudaitis interrompono il ritmo dell’Olimpia, che subisce il recupero lituano firmato da Jankunas (8 punti nel terzo quarto). Al 30’ è ancora +2 per Milano, ma Grigonis e Wolters da 3 firmano il primo vantaggio ospite al 32’. Le triple di Kuzminskas e Bertans riportano avanti i biancorossi, e James sale in cattedra a firmare il +6 a 3’40” dalla fine. Il grande ex di giornata è ispirato, e firma il +9 da 3: è il canestro decisivo, perché da lì lo Zalgiris non riesce più a rientrare in corsa, perdendo anche la differenza canestri.

in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 24-01-2019 22:55