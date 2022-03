L'Olimpia riparte, Messina gongola: "Ci sarà bisogno di tutti"

13-03-2022 21:44

L’Olimpia Milano si mette alle spalle la sconfitta in Eurolega contro l’Olympiacos passeggiando al Forum contro Trieste e centrando il quinto successo di fila in campionato.

Ettore Messina ha commentato il match con soddisfazione in particolare per l’apporto fornito alla squadra da diversi giocatori che hanno avuto finora un minutaggio ridotto in stagione: “Sono contento per i segnali molto incoraggianti mandati da Shields. Con il rientro degli infortunati potremo ripristinare le rotazioni di inizio stagione e avere un po’ di abbondanza che servirà perché se si dovesse giocare la gara di venerdì contro il Bayern dovremo affrontare cinque gare in dieci giorni, tutte molto importanti e difficili”.

Poi una riflessione su alcuni singoli, in particolare su Davide Alviti: “Ci sarà bisogno di tutti, oggi hanno giocato bene anche Jerian Grant e Troy Daniels, Baldasso ha disputato un’altra buona partita, così come Paul Biligha, e sono molto contento della prestazione di Kaleb Tarczewski. L’unico che ha fatto fatica è stato Alviti, ma è normale: ha giocato una buonissima partita con Tortona, poi a Madrid, praticamente all’esordio in EuroLeague, ne ha giocata un’altra, tutti l’hanno giustamente elogiato e non facile restare concentrati”.

OMNISPORT