L'Olimpia vince a Cremona, bene Rodriguez. Messina: "Molto contento"

07-11-2021 20:45

Settima vittoria su sette partite di campionato per l’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina piega in trasferta per 93-86 una tenace Vanoli Cremona, e si conferma in vetta al campionato di Serie A a punteggio pieno.

Tra i meneghini più convincenti Melli con 20 punti e Rodriguez con 17 punti (5 su 9 da tre) e 7 assist. “Sono molto contento. Sapevamo di trovare un avversario difficile con grande potenziale realizzativo e atletismo”, sono le parole di Ettore Messina.

“Siamo riusciti a segnare molti punti, abbiamo avuto tutto sommato solo un quarto della nostra difesa ma siamo riusciti a vincere una partita molto importante. Torniamo a casa contenti“. Per Cremona 21 punti di Harris.

