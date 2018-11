Longo: "Adesso siamo una squadra"

Il Frosinone cede con onore sul campo dell’Inter, a dispetto del pesante passivo. La squadra di Longo resta in partita per un’ora e poi crolla dopo il raddoppio, seguito a una super-parata di Handanovic su Ciofani.

Mister Longo promuove la serata milanese dei suoi commentando la gara ai microfoni di 'Dazn': “Abbiamo fatto quello che il Frosinone doveva fare, almeno finché siamo rimasti in partita, poi dopo il 2-0 abbiamo permesso all’Inter di giocare sul velluto. Anche in un momento di sofferenza avremmo dovuto concedere meno anche se l’Inter è una squadra fisica e non era pensabile di giocare tutta la partita sui loro ritmi. Ho visto la squadra viva e coraggiosa chevolevo vedere".

La serie utile di quattro partite è finita, ma il peggio sembra alle spalle: “Stiamo facendo un altro campionato rispetto alle prime partite, grazie ai ragazzi che si sono messi a disposizione, ma non possiamo cullarci. Sappiamo che il percorso sarà lungo e difficile. Purtroppo i numeri dei gol subiti sono brutti, ma paghiamo le partite perse male contro Atalanta e Sampdoria quando non eravamo una squadra”.

SPORTAL.IT | 24-11-2018 23:35