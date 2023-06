Longo Borghini: al Giro in maglia tricolore

Bis di titoli nazionali per la ciclista della Trek-Segafredo. Sua anche la cronometro

26-06-2023 09:26

Dopo il campionato italiano il Giro d’Italia femminile (al via venerdì 30 giugno), dove è tra le atlete più attese. È questo il programma di Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) che ieri a Comano Terme (Trento) ha vinto la maglia tricolore imponendosi allo sprint davanti a Silvia Persico (UAE Team Emirates), Marta Cavalli (Fiamme Oro) e per Gaia Realini (Trek-Segafredo, campionessa italiana Under 23). Per la Longo Borghini è l’11esimo titolo italiano, considerando sia quelli in linea sia quelli a cronometro (l’ultimo giovedì). “Alla fine di una gara così, vince chi ha più energia e ce l’ho fatta” ha dichiarato la 31enne piemontese.