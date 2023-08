Dopo Totti jr al Frosinone, il nipote di Del Piero al Trento: giocherà con due ex Juve

Ancora un grande cognome tra le file del calcio italiano: il nipote di Alex è pronto ad approdare nella Primavera dei gialloblù. Ecco chi sono i due ex bianconeri

10-08-2023 10:49

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Buon sangue non mente. Il calcio che conta è pronto ad aprire le porte a un nuovo gioiellino dal cognome non proprio indifferente. Dopo il figlio di Totti, ecco Lorenzo Del Piero, nipote della leggenda bianconera e azzurra Alex. Il classe 2007 inizia la sua avventura tra le file del Trento, con esattezza nella Primavera. Di ruolo seconda punta come lo zio, il giovane talento ha incantato e sorpreso con le sue abilità e i suoi numerosi gol con la maglia del Pordenone. Ora, con il numero 11 sulle spalle, Lorenzo è pronto a farsi strada tra i gialloblù incontrando anche due ex Juventus.

Lorenzo Del Piero, i gol con il Pordenone e la chiamata del Trento

Solo a raccontare i primi passi di Lorenzo nel calcio, sembra di rivivere un emozionante dejavù. Non può essere altrimenti quando si viene a conoscenza che il giovane ha messo piede in questo sport partendo proprio da Conegliano, esattamente come zio Alex. I suoi sviluppi, però, li ha vissuti con il Pordenone, maglia con cui ha dimostrato tutta la sua grande essenza da attaccante.

Il bilancio parla chiaro e lascia ben sperare, con 12 gol in 14 gare messi a referto nell’ultima stagione. Reti pesanti e delle volte decisivi che non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio: il classe ’07 è pronto al salto di qualità. Ecco che ha colto la palla al balzo il Trento, fermamente convinto delle qualità su cui poter investire. E d’altra parte, Lorenzo non ha esitato un attimo ad accettare questa grande opportunità che potrebbe rivelarsi un vero e proprio trampolino di lancio.