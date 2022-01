Insigne, l'intermediario del Toronto: "In MLS solo a giugno"

07-01-2022 21:35

Lorenzo Insigne ha ormai firmato il suo contratto col Toronto, e formalmente è un nuovo giocatore dell’MLS. Dovrebbe comunque concludere la sua stagione al Napoli, e ci si aspetta che lo faccia con tutta la professionalità di un vero calciatore.

Una trattativa che ha comunque fatto scalpore dato che riguarda uno dei fulcri del Napoli e della nazionale italiana, che a 32 anni sceglie di lasciare il calcio vero (non ce ne vogliano Oltreoceano) per andare in una lega molto ricca ma con poco appeal, al momento.

Della trattativa ha parlato oggi a Radio Goal Andrea D’Amico, procuratore sportivo, intermediario per il Toronto:

“Quando abbiamo capito che Lorenzo Insigne non avrebbe rinnovato col Napoli, abbiamo presentato la nostra offerta al calciatore. Non abbiamo in alcun modo creato dei fastidi agli azzurri, rispettiamo Aurelio De Laurentiis e la sua società. Non abbiamo mai avuto intenzione di anticipare l’acquisto del Magnifico. Ad oggi l’idea è quella di portarlo in MLS a giugno”.

E sulle cifre: “Non posso dire nulla per una questione di riservatezza, ma dico solo che le cifre sono nette e in euro, non in dollari come si è scritto da qualche parte. La trattativa avremmo voluto tenere la trattativa riservata, ma nel mondo di oggi è impossibile. Spuntano ovunque telefonini o strumenti che non permettono di tenere segreti gli affari. Lorenzo Insigne è un professionista serio, non si è fatto influenzare dai rumors sul suo futuro. Ho avuto modo di conoscere il calciatore e mi ha fatto una buonissima impressione”.

OMNISPORT