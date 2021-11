Napoli, anche l'MLS ci prova per Lorenzo Insigne

09-11-2021 10:25

Non si sta risolvendo la situazione legata al contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza nel 2022 col Napoli e dunque con la possibilità di accordarsi con altri club a partire da febbraio. Non sembra ancora tramontata del tutto l’ipotesi di un suo approdo all’Inter, con Marotta che ci aveva già fatto più di un pensiero nel corso dell’ultimo calciomercato. Tuttavia, potrebbero aprirsi altre piste interessanti.

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l’agente del numero 24 si trova ora in America per motivi di natura professionale. Da quanto si apprende, sembra che la franchigia canadese del Toronto vorrebbe provarci per Insigne per imprimere il marchio del made in Italy all’interno del proprio gruppo.

Il tutto con l’inter sullo sfondo e De Laurentiis fermo ad un quadriennale da 3,5 milioni a stagione.

OMNISPORT