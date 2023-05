Lorenzo Musetti: "Italiani in forma? Abbiamo la pasta..."

Il tennista carrarese ha parlato dopo la vittoria contro Shevchenko

31-05-2023 23:54

Lorenzo Musetti ha commentato felice la vittoria contro Alexander Shevchenko al secondo turno del Roland Garros: “Questa sera ho giocato un gran match, solido fin dall’inizio, fino alla fine. Concentrato su tutti i punti. È quello su cui sto lavorando quotidianamente, sono molto fiero di me stesso e della prova di stasera”.

“Il mio obiettivo è cercare di avere l’aggressività e il tocco, cerco di essere semplice in campo, di non fare troppi colpi speciali, di non essere esageratamente fantasioso, di essere più solido”.

Già tre tennisti italiani si sono qualificati al terzo turno, giovedì ci sono Sinner, Vavassori e Zeppieri: “Abbiamo la pasta buona che ci dà della buona energia! A parte gli scherzi, tra gli uomini, ma anche tra le donne stiamo giocando piuttosto bene. Abbiamo tanti giocatori giovani che stanno emergendo vicino ai 100. Mi auguro che ce ne saranno ancora di più in futuro”.