Lorenzo non ha dubbi: "Mugello mia pista preferita"

12-06-2022 21:19

In un’intervista, l’ex pilota di MotoGP Jorge Lorenzo ha raccontato i suoi inizi con la moto: “A 10 anni sogni già, perché correvo a Jerez o Valencia. A 13-14 stavo già vincendo l’Europeo e Derbi iniziava già ad interessarsi a me. Con il passare degli anni ci si abitua. Negli anni lo vedi più come un lavoro. A 28-30 anni ho deciso di passare alla Ducati per sentirmi un po’ più vivo. Purtroppo non è andata come previsto a causa di circostanze diverse“.

Lorenzo ha spiegato quando riusciva a trovare un po’ di svago in pista: “Nei week-end di gara non potevo sbagliare, quindi mi sono divertito di più nei test. Ero molto esigente. Quello che mi piaceva era vincere. Quando devi lottare con un Valentino Rossi o un Marc Marquez, lo stress è enorme, ma la soddisfazione di vincere è brutale“.

Sul suo circuito preferito, Lorenzo non ha dubbi: “Il Mugello. Ne amo tanti, ma il Mugello ha qualcosa di speciale. Lì ho conquistato la mia prima vittoria con la Ducati, ha molta storia“.