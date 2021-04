L'orgoglio del Parma fa felice D'Aversa

Il Parma rimonta due volte il Benevento e continua a credere nella salvezza.

Al “Vigorito” esce un 2-2 che non soddisfa appieno Roberto D’Aversa, che ha commentato la gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Nel primo tempo non siamo riusciti a costruire occasioni importanti, sbagliando però tante volte l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiare e non ci siamo arresi neppure dopo il loro nuovo vantaggio. Abbiamo mostrato volontà e determinazione e sono contento per l’approccio dei subentrati. La prestazione di carattere e personalità vista specialmente nella ripresa mi fa essere ottimista però prendiamo troppi gol evitabili”.

Annullato al Parma sull’1-1 il gol del vantaggio, per un fuorigioco di Gervinho: “Non mi va di commentare l’operato arbitrale – taglia corto D’Aversa – Sicuramente in quel momento stavamo mettendo in difficoltà i giallorossi e, con più spazi a disposizione, avremmo potuto sfruttare le ripartenze”.

