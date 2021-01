Lotito presenta ARP: "Progetto che rende la Lazio uno dei primi club al mondo"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato il progetto ARP, per migliorare il talento dei giovani calciatori: “Io ho puntato tanto sul settore giovanile. Quando sono entrato c’era una situazione drammatica dal punto di vista strutturale. Ho ritenuto che i risultati non sono soltanto dovute alle capacità tecniche, ma anche a quelle mentali, di concentrazione. Tutti devono lavorare all’unisono per raggiungere un traguardo e per far crescere la squadra. Per questo ho dotato il settore giovanile di un’organizzazione all’avanguardia. Sicuramente oggi il settore giovanile della Lazio è altamente qualificato e organizzato a livello strutturale. Fin da piccoli devono capire il percorso, dov’è la partenza e dov’è l’arrivo. Si parte in un’ambiente familiare dove hanno a disposizione tutto per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Devono farlo guardando anche i più grandi della Primavera e della prima squadra”.

Le attrezzature non mancano di certo: “Abbiamo una sala-video, una palestra, una piscina coperta olimpionica, un magazzino, una serie di campi, altri due nuovi costruiti in sintetico, per permettere a tutti di esprimersi al meglio. Quando i ragazzi entrano nel centro sportivo più grande d’Italia rimangono stupiti. Devono essere orgogliosi di appartenere a questa grande famiglia. Io metto a disposizione il meglio possibile, poi sta ai ragazzi utilizzarlo al 100%. Per me vedere un ragazzo che parte dalla scuola calcio e arriva in prima squadra è un orgoglio. Questo progetto è l’inizio di una mentalità nuova che fa della Lazio uno dei primi club a livello internazionale”.

OMNISPORT | 20-01-2021 18:27