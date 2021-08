Lotito su Correa: "Noi i giocatori li paghiamo"

Messa quasi in archivio la prima giornata di campionato, (mancano i due posticipi del monday night), si entra ufficialmente nell’ultima settimana di calciomercato. Poco meno di dieci giorni alla deadline per piazzare gli ultimi colpi di una sessione che, quantomeno sul fronte nostrano, ha regalato pochissimi colpi ad effetto.

Tra le situazioni in divenire che necessitano di un chiarimento – in un senso o nell’altro – nel rush finale di mercato è sicuramente la situazione legata al futuro di Joaquin Correa. L’attaccante della Lazio, sin dalle prime battute del ritiro estivo ha esternato la sua volontà di cambiare aria.

Una situazione piuttosto spinosa, sfociata nella tribuna del ‘Castellani’ di sabato con ‘El Tucu’ sì convocato da Sarri ma poi relegato a spettatore non pagante. Morale della favola: il classe 1994 preme sull’acceleratore per chiudere il capitolo biancoceleste ed iniziare una nuova avventura.

Pare essere l’ Inter la società più interessata al cartellino del giocatore. Inter che, dopo l’addio di Lukaku e alle prese con i problemi fisici di Sanchez, necessita di un altro ritocco là davanti. Correa è un profilo che piace, soprattutto a Simone Inzaghi che lo ha già allenato nei suoi trascorsi in riva al Tevere.

I conti senza l’oste, però, non si fanno. E in questo caso l’oste risponde al nome di Claudio Lotito che, sul suo giocatore, non sembra assolutamente intenzionato a fare sconti: “Quanto vale? Il mercato non lo faccio in tv. All’inizio della mia presidenza, durante una delle prime trattative, dissi “pagare moneta, vedere cammello”. Anche perché noi i giocatori li paghiamo, non ce li regalano. Se ne parlerà nel momento in cui qualcuno ci farà un’offerta in modo chiara, concreta. Se la riterremo congrua andremo avanti, altrimenti non daremo seguito”.

Il massimo dirigente laziale ha poi riservato un personale commento sull’esordio dell’Inter, guidata dal suo ex allenatore: “Se ho visto l’Inter? Sono sincero, non l’ho vista. Mi è stato riferito che c’è stata una partenza dell’avversaria non all’insegna della grande competitività. Ma non l’ho vista, non posso esprimere giudizi”.

