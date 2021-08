L’UAE Team Emirates non si ferma più: preso anche Hodeg

È una rosa mostruosa quella che sta costruendo l’UAE Team Emirates per la prossima stagione. Nei giorni scorsi, infatti, la squadra del due volte vincitore del Tour de France Tadej Pogacar ha annunciato gli innesti di un velocista di primissimo piano come Pascal Ackermann e di un uomo di carattere e talento come Marc Soler.

A questi nel 2022 farà compagnia anche Alvaro Hodeg, il cui arrivo è stato ufficializzato proprio nelle ultime ore.

Proveniente dalla Deceuninck-Quick Step, lo sprinter colombiano classe 1996 sarà probabilmente chiamato a dare una mano al connazionale Fernando Gaviria ma, allo stesso tempo, spera di potersi ritagliare qualche occasione per rimpinguare il proprio palmares.

“Arrivo in una formazione dalle grandi ambizioni, provo un entusiasmo simile a quello che avevo quando ho iniziato ad andare in bicicletta. Conosco già alcuni membri della squadra e tutti loro mi hanno parlato molto bene del team, sono emozionato all’idea di diventarne parte. Sono pronto a lavorare sodo per realizzare il massimo con l’UAE Team Emirates” ha affermato Hodeg dopo la firma.

“Hodeg possiede un gran talento. Ha qualità in sella alla bici ed è una persona splendida, proprio la tipologia di atleta che ambiamo ad avere nella nostra squadra” ha dichiarato invece Joxean Matxin, team manager della UAE Team Emirates.

“Siamo convinti del fatto che il mondo del ciclismo non abbia ancora visto le piene potenzialità di questo ragazzo, ci attendiamo di poterlo ammirare mentre sfrutta al massimo le sue qualità e sono convinto che raggiungerà importanti traguardi con la nostra maglia”.

OMNISPORT | 09-08-2021 14:20