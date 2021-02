Luca Antonelli vola negli Stati Uniti: è ufficialmente un nuovo giocatore del Miami FC

Luca Antonelli attraversa l’oceano e riparte dagli Stati Uniti. L’ex terzino tra le altre di Milan e Genoa ha scelto di giocare per il Miami FC, club della USL, la seconda lega calcistica più rilevante dopo la MLS.

Futuro in Florida dunque per il classe 1987, che ha lasciato l’Empoli lo scorso ottobre svincolandosi dopo due anni. Nella passata stagione ha giocato in Serie B: 12 presenze complessive.

Cresciuto nel vivaio rossonero, figlio d’arte, Antonelli ha giocato anche nel Parma e nel Bari prima di imporsi col Genoa e passare poi al Milan. Ha anche 13 presenze con la Nazionale Italiana.

Il suo futuro è al Miami FC di Riccardo Silva, ex CEO di Milan Channel. La franchigia, fondata nel 2015, in passato è stata allenata da Alessandro Nesta. Milita nella USL.

OMNISPORT | 17-02-2021 15:53