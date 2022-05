Luca Marini determinato: "Manca poco per vincere"

30-05-2022 14:30

Step by step, Luca Marini si avvicina al podio.

Il pilota italiano non ha colto il suo miglior risultato di sempre, ma si può tranquillamente affermare che quello del Gran Premio d’Italia è stato il miglior weekend da quando è sbarcato in MotoGP.

Il rider della Mooney VR46 aveva in passato, già conquistato la prima fila in due occasioni e lo scorso anno in Austria si era piazzato quinto, ma questo weekend al Mugello, Marini lo ha disputato gomito a gomito con i migliori.

Per metà gara ha battagliato in maniera impeccabile per cercare di salire sul podio: non tragga in inganno il fatto che partito terzo abbia chiuso in sesta posizione. Il Gp d’Italia ha detto invece che Luca Marini ha fatto un grande passo avanti ed è in piena maturazione.

“Impossibile non essere soddisfatti di questo weekend, perché mi sembra che stiamo facendo dei passi avanti. Nelle ultime due gare, dopo il test di Jerez, il mio feeling con la moto è migliorato tanto, mi sento meglio, e la cosa più importante è questa. Domenica prossima c’è subito Barcellona: ecco il mio obiettivo principale sarebbe quello di confermare la mia velocità e poter continuare a lottare per le prime posizioni in tutte le gare”, ha aggiunto.