Luca Marini: "VR46 deve puntare in alto"

Luca Marini ai microfoni di Sky scalda i motori in vista del Mondiale 2022, che lo vedrà in sella a una Moto Ducati del team Aramco VR46, di proprietà di suo fratello Valentino Rossi: “L’obiettivo è fare lo stesso percorso intrapreso in Moto2, non certo correre solo per fare numero, ma diventare un top team e puntare al podio e alla vittoria”.

Marini non fa segreto di volere una moto Ducati ufficiale per giocarsela con i migliori: “Se avrò una Ducati ufficiale sarà fantastico perché mi trovo veramente bene con tutto il personale della casa di Borgo Panigale con il quale ho a che fare. La Ducati sta investendo tanto per tornare sul tetto del mondo in MotoGP”.

OMNISPORT | 29-07-2021 12:07