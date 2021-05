Lucas Vazquez, il Real nel cuore anche lontano da Madrid

Non si è sbilanciato sul suo futuro Lucas Vazquez e, viste le circostanze, c’era anche da aspettarselo. Il Real e lo spagnolo si giocano infatti l’accesso a un’importantissima finale di Champions League, gara che potrebbe segnare la fine dell’avventura coi blancos del ventinovenne di Curtis.

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un suo addio da Madrid e di un suo approdo a Milano sponda rossonera, un affare che i più informati danno già come molto ben avviato.

Prima però di lasciare la capitale spagnola, Vazquez (cresciuto nelle giovanili dei blancos) vuole ottenere un ultimo grande successo con la maglia che sognava di vestire da bambino e che, dovunque andrà in futuro, porterà sempre nel cuore.

“Non so cosa succederà. Senza dubbio, i miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me. Alla fine, sono fortunato a giocare per il Real Madrid, il club che tifavo da bambino e, qualunque cosa accada, sarò sempre un tifoso del Real Madrid” ha dichiarato ad AS un Vazquez apparso tanto emozionato quanto pronto ad accomiatarsi dall’ambiente madrileno.

05-05-2021 13:55