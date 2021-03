Luciano Spalletti pronto al ritorno in Serie A: due offerte

Luciano Spalletti pronto a rimettersi in gioco dopo due anni di stop. Il 30 giugno scadrà il contratto con l’Inter, e il tecnico toscano sarà libero di accasarsi in un altro club: secondo le indiscrezioni, sarebbero già in corso contatti con diverse società, in Italia e all’estero.

In Serie A è molto forte la candidatura del Napoli: Gennaro Gattuso lascerà il club azzurro al termine della stagione, e il mister di Certaldo sarebbe stato individuato da Aurelio De Laurentiis come possibile sostituto. Secondo quanto riporta FCInternews, il presidente della società partenopea avrebbe già sondato il terreno, registrando l’interesse da parte di Spalletti, pronto a ricominciare in una piazza così importante ed ambiziosa.

L’alternativa italiana è la Fiorentina, a caccia di un allenatore importante per dare la svolta all’era Commisso, ma finora la proprietà statunitense non ha garantito le condizioni necessarie per l’ingaggio dell’ex mister di Inter e Roma.

Spalletti sarebbe stato contattato anche da alcuni club esteri, in particolare lo Spartak Mosca: in Russia l’allenatore ha lasciato un bel ricordo del suo ciclo allo Zenit San Pietroburgo, che concluse con quattro trofei conquistati.

Daniele De Rossi ha tessuto le lodi di Spalletti ai microfoni della Bobo Tv: “Al di là dei problemi ambientali che si sono creati nella sua seconda avventura a Roma ho trovato un allenatore fortissimo. Per me è uno degli allenatori più forti che abbia mai avuto. Ho avuto un rapporto bellissimo anche se caratterialmente non è semplice. A livello di campo e di idee è molto forte. Mi dispiace che non abbia avuto una grande occasione in una big. Non ho però avuto solo lui come allenatori forti: ho lavorato con Capello e Lippi, due tecnici con un’idea di calcio diversa ma fortissimo. Spalletti è quello che mi ha influenzato di più, ma sbaglierei a non prendere esempio anche da chi ha idee differenti”.

OMNISPORT | 08-03-2021 11:46