L'UEFA valuta un Fair Play Finanziario "più stringente"

16-12-2021 17:44

Nella giornata di oggi si è svolto il Comitato Esecutivo della UEFA, il massimo organo del calcio europeo. La nota, pubblicata poco dopo la fine dell’assemblea, propone un rinnovamento delle regole del Fair Play Finanziario ancora più severe:

“Il Comitato Esecutivo UEFA è stato aggiornato sulle regole del fair play finanziario e sulla necessità di rivederle, per affrontare le nuove sfide e aumentare la sostenibilità finanziaria dei club europei pesantemente colpiti dalla pandemia. È stato proposto un pacchetto di misure per garantire la sostenibilità finanziaria del settore tenendo conto della nuova realtà calcistica. Le consultazioni con tutte le parti interessate sono tuttora in corso”.

Il nuovo obiettivo sarebbe dunque la stabilità e il conservamento dell’intero sistema calcio. Tutto questo si inserisce all’interno del discorso legato al finanziamento da 7 miliardi di euro, accordato dalla UEFA con la banca statunitense Citigroup.

