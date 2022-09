Luigi De Siervo interviene al SFS22

28-09-2022 09:31

Il Social Football Summit 2022 si è aperto con una presenza di importanza capillare per il calcio italiano. Il primo intervento, dopo i discorsi istituzionali, è stato infatti quello di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

Le tematiche affrontate si sono incentrate sulla condizione attuale del calcio italiano, anche attraverso un discorso comparato con realtà straniere come LaLiga e Premier League, leader assoluti dell’ultimo decennio del calcio europeo e, in quanto tali, modelli in cui specchiarsi.

Per poi passare anche al discorso infrastrutture, particolarmente sensibile in Italia e la piaga della pirateria.

Intervistato da Riccardo Trevisani, De Siervo ha dichiarato: “Il prodotto Serie A TIM è un brand in continua crescita, insieme al nostro naming partner TIM stiamo esportando il made in Italy nel mondo”, esordisce così l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, “Il processo di internazionalizzazione della Lega sta avendo un grande successo ed è fondamentale per la nostra strategia, il nuovo ufficio di New York e quello di Abu Dhabi daranno una spinta importante in termini di sinergie e rapporti commerciali in due territori giovani e in forte espansione”.

SOCIAL MEDIA SOCCER