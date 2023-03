L'ex selezionatore della Spagna ammette di sperare in una chiamata da parte di qualche club di Premier League

29-03-2023 17:57

Luis Enrique dice no al Brasile. Mentre aspetta una chiamata da un club, possibilmente inglese. È stato lo stesso ex selezionatore della Spagna a rivelarlo a Ser Gijon: “Mi piacerebbe allenare in Inghilterra, in Premier League. Ormai vedo più il campionato inglese rispetto a quello spagnolo, ma non voglio farmi illusioni: non mi vedo in Premier a giugno. Vorrei solo allenare una squadra in grado di lottare per determinati traguardi, questo riduce la scelta. Offerte? Ho ricevuto un’offerta da una nazionale, ma non da squadre di club”.

Quella Nazionale non è però il Brasile: “Ci sono varie Nazionali che stanno cercando un selezionatore. Non credo di essere il profilo adatto per una Nazionale come quella brasiliana. Nessuno dal Brasile mi ha contattato”.