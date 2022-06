Luis Enrique elogia Morata: "È un giocatore intelligente, pochi come lui"

11-06-2022 20:15

Non si risparmia nei complimenti il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, quando c’è da parlare di Alvaro Morata. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca, l’allenatore iberico ha elogiato il suo attaccante:

“Alvaro può giocare esterno perché lo fa anche alla Juve e partendo laterale può accentrarsi. Non voglio fare paragoni tra giocatori ma per le capacità difensive di Morata in Europa oggi forse qualcuno è al suo livello ma nessuno è superiore. Questo significa che è un giocatore intelligente, sa pressare come pochi e ha una condizione fisica fuori dal comune, di un livello altissimo. È bravissimo con il pallone tra i piedi, sa saltare l’uomo, riesce sempre a mettere in difficoltà le difese avversarie.”