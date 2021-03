Lukaku e la nuova dieta italiana: "Dopo le gare mangio due piatti di gnocchi"

Autentico trascinatore dell’Inter, Romelu Lukaku sta vivendo un periodo di forma che non ha mai vissuto nella sua carriera. Merito di Antonio Conte, certamente, ma anche di una dieta che ha cominciato proprio da quando vive in Italia, concordata con lo staff tecnico nerazzurro.

Il centravanti dell’Inter ed il capo nutrizionista del club nerazzurro, Matteo Pincella, si sono confrontati nel podcast “Player Insight” realizzato dall’Aspire Academy di Doha, sulla tematica della corretta alimentazione nel mondo del calcio. Il belga ha rivelato la sua dieta qui in Italia e i suoi benefici:

“Da quando sono qui all’Inter abbiamo fatto un’analisi del mio corpo e molto è cambiato: mangio molta insalata e pesce, che ha un ottimo effetto su di me. La mia dieta consiste in insalata per pranzo, molto petto di pollo e pasta shirataki. Prima della partita posso concedermi qualche ‘sgarro’, mentre dopo le gare mangio anche due piatti di gnocchi, ma dipende da quello che cucina lo chef. Non mangio invece molta pasta”.