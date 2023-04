Luna Rossa, Il prototipo AC40 è arrivato a Cagliari

Marco Donati, responsabile dell’elettronica: “Abbiamo messo sotto sopra la barca per vedere se tutto è funzionale”

18-04-2023 18:28

Circa un mese fa Luna Rossa aveva presentato un reclamo in merito all’assegnazione dell’AC40, ovvero la barca in miniatura che servirа per gli allenamenti in avvicinamento alla America’s Cup 2024. Il modello in questione verrà poi usato anche per competizioni giovanili e femminili. “Il sodalizio italiano sosteneva che non fosse stato rispettato l’ordine delle consegne dello scafo, visto che il “numero 5” spettava ad Alinghi e non ad American Magic” riporta OA Sport.

Prosegue poi OA Sport: “Luna Rossa, in base all’articolo 22.2 (d) (iii), aveva diritto allo scafo numero 6 e sosteneva che lo scambio avvenuto tra gli svizzeri e gli statunitensi non rispettasse l’ordine di prioritа nelle consegne, dato che la compagine tricolore aveva visto accettare la propria sfida dopo Alinghi (esclusa Ineos-Britannia, Challenger of Record) e prima di American Magic (questo ordine è determinante per la consegna dell’AC40). I primi due AC40 spettavano a Team New Zealand (Defender), il terzo e il quarto a Ineos Britannia (Challenger of Record), il quinto e il sesto ad Alinghi, che ne ha poi ceduto uno ad American Magic per via di un accordo interno”.

Il prototipo tanto citato AC40 è, però, arrivato a Cagliari nei giorni scorsi. Il “monofoil one design” è stato costruito in Cina, dal cantiere McConaghy. Marco Donati, responsabile dell’elettronica di Luna Rossa, ai microfoni dei canali ufficiali della Coppa America, ha dichiarato: “Abbiamo appena scartato la barca e abbiamo iniziato a studiare quei sistemi. Abbiamo messo sotto sopra la barca per vedere se tutto è funzionale, ma al momento noi siamo un po’ più concentrati sul finire i test su ciò che vogliamo esaminare sulla nostra barca e in parallelo stiamo cercando di rendere la barca AC40 navigabile il prima possibile. Diciamo che stiamo portando avanti le due barche contemporaneamente, ma al momento stiamo dando un po’ più di priorità al nostro LEQ12“.