Luna Rossa, la carica di Sibello: "Siamo molto vicini a New Zealand"

Le nottate degli italiani sono ricominciate. Il via della finale di America’s Cup rimette la vela al centro delle attenzioni degli sportivi del Belpaese e in particolare degli appassionati.

Il terzo assalto tricolore alla Coppa negli ultimi 20 anni ha visto Luna Rossa tenere testa a New Zealand e chiudere la prima giornata sull’1-1.

Un risultato che dà forza alle speranze e che legittima le sensazioni riguardo un gap mai così ridotto rispetto ai Maestri.

La pensa così anche Pietro Sibello, trimmer e tattico del gruppo, che ha commentato la prima giornata di regate: “E’ stata una giornata di esordio positiva. Abbiamo visto che la differenza di velocità tra le barche non è considerevole e soprattutto in queste condizioni, dove si pensava che i Kiwi avessero qualcosa in più, si è notato che il lavoro svolto in precedenza è stato ottimo”.

Sibello ha poi analizzato le due regate: “Nella prima regata abbiamo perso la partenza, ma siamo rimasti vicini e abbiamo lottato fino alla fine, poi il vento non ha permesso grandi cose. Nella seconda regata abbiamo avuto una grande partenza e non abbiamo mai mollato di un metro. L’unico neo è stata la manovra nel secondo gate di poppa, con una manovra che non è stata eseguita benissimo e abbiamo perso molto”.

“Dopodomani – ha concluso – avremo le idee ancora più chiare su cosa fare e su dove spingere e saremo pronti per la seconda giornata”.

OMNISPORT | 10-03-2021 12:27