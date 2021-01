Luna Rossa, la gioia di Francesco Bruni

Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, esulta dopo la vittoria del Team Prada Pirelli in semifinale di Prada Cup contro American Magic. Un 4-0 senza appello: “Stiamo già aspettando la rivincita con Ineos, siamo molto felici di avere questa opportunità. Sono orgoglioso del team, abbiamo fatto grandi progressi, in cinque giorni la barca si è trasformata ed la squadra è arrivata ad un altro livello“.

“Abbiamo avuto una partenza molto buona, abbiamo dimostrato che siamo forti. Siamo pronti per una battaglia sportiva con Ineos. Ci siamo resi conto che la barca degli americani non funzionava bene e ci dispiace molto. Siamo tristi perché loro sono grandi avversari. Avrei preferito regate più battagliate, ma va bene così, mi prendo la vittoria”.

“Penso che American Magic debba essere orgogliosa per quello che è riuscita a fare. Sarebbe stato difficile per altri team reagire come hanno fatto loro. Sono stati avversari straordinari, lo dico con il cuore. La finale? Ci aspettiamo delle belle regate. Se continuiamo a migliorare la barca, saranno delle bellissime gare. Si tratta sempre di migliorare, senza mai fermarci. Le nostre perfomance sono cresciute in maniera esponenziale”.

OMNISPORT | 30-01-2021 08:43