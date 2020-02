Lutto a Rai Sport: scomparso il regista Vincenzo Belli

Emoziona e segna la scomparsa di uno dei registi più noti agli appassionati di sport: Vincenzo Belli aveva solo 61 anni e da sempre occupava quel posto in regia. Si era occupato principalmente di pallavolo nazionale ed internazionale per la Rai, tant’è che la Federvolley ha deciso di ricordarlo in una nota stampa.

Il ricordo della Federvolley

“E’ venuto a mancare all’età di 61 anni – si legge – Vincenzo Belli, regista RAI tra i più apprezzati nel panorama sportivo. Nel corso della sua carriera Vincenzo ha curato la regia di molti eventi pallavolistici, l’ultimo dei quali il Campionato Mondiale maschile 2018. La Federazione Italiana Pallavolo esprime ai familiari le più sentite condoglianze”.

Auro Bulbarelli ricorda Belli

Il ricordo che i colleghi e gli amici di Rai Sport gli hanno dedicato è stato toccante, privo di retorica. Auro Bulbarelli gli ha riservato le parole che si scelgono per un amico, un compagno di viaggio di cui ha ricordato le prodezze e le passioni: dal calcio ai grandi eventi, dalle Olimpiadi ai Mondiali di atletica.

Entrato in Rai giovanissimo, come programmista regista, si era formato grazie a grandi professionisti del calibro di Nazareno Balani.

E l’amore per la Rai, la sua lotta contro gli appalti esterni, l’ostilità verso il progressivo svuotamento di competenze dell’azienda a cui aveva dedicato la sua carriera. I suoi valori, le sue battaglie e l’essenziale in questo ultimo saluto a un grande regista, scomparso dopo tre mesi di malattia devastante.

VIRGILIO SPORT | 21-02-2020 10:08