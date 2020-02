Marco Mazzocchi, il giornalista di Rai Sport a Pechino Express

L’esordio nell’edizione numero otto di Pechino Express aveva destato una curiosità legittima, anche nell’era del giornalismo trasversale, anche all’indomani del Sanremo condotto anche da Laura Chimenti e Emma D’Aquino, pilastri del Tg1. Marco Mazzocchi, in coppia con Max Giusti, si misura con una nuova esperienza di vita e di televisione (ovviamente sotto l’egida della Rai) che lo offre al pubblico in una veste inedita.

Marco Mazzocchi leader con Max Giusti

Insieme, in un’accoppiata che promette tanto, a Max Giusti, Mazzocchi ha già dimostrato delle buone potenzialità centrando la prima puntata dell’adventure game. Nel corso della prima puntata dopo aver recuperato una cassa con la relativa combinazione, la coppia deve correre alla ricerca di una casa dove poter lasciare lo zaino. Il thailandese che li ospita offre una zuppa piccante tipica, una zuppa che va bevuta fino all’ultimo sorso. Mazzocchi rischia di sfigurare contenendo a stento i conati di vomito.

La coppia ha attribuito i meriti della vittoria ad un tassista, che gli ha permesso di velocizzare i tempi di percorrenza. “Dobbiamo dire grazie ad taxi che ci ha portato a destinazione”, scatenando l’ira di Asia Argento. “Vi piace vincere facile a voi…”. In quanto vincitori della prima tappa Max Giusti e Marco Mazzocchi possono decidere chi eliminare tra gli ultimi classificati. In pericolo ci sono i Palermitani e la coppia Padre e Figlia. In una manciata di secondi Max Giusti e Marco Mazzocchi optano per l’eliminazione di Marco Berry e la figlia Ludovica: “Perché rispetto ai Palermitani i loro occhi non brillano”.

Carriera e giornalismo: Marco Mazzocchi

Marco Mazzocchi è nato a Roma il 13 aprile 1966. Con la Rai ha iniziato a collaborare giovanissimo, fino all’assunzione nel 1993 nella redazione sportiva. Fin da subito si è mostrato spigliato e intraprendente, complice un indubbio feeling con la telecamera. Conduttore di punta di Rai Sport, è diventato vicedirettore nel 2016 per poi passare a Rai 2. A Pechino è giunto così, per caso e per necessità Sulla sua famiglia si sa pochissimo: è sposato con Monica ed è amante dei viaggi.

VIRGILIO SPORT | 13-02-2020 13:23