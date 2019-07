Mazzocchi su giocatori ipocriti fa infuriare tifosi Napoli e Juve

Lo spunto è il consueto messaggio via social di ringraziamento da parte di un giocatore che cambia maglia, l’ultimo esempio quello di Manolas che ha salutato i tifosi della Roma che lo hanno sostenuto in questi anni (o anche quello di Spinazzola che ha fatto lo stesso con i fan della Juventus): è da qui che parte Marco Mazzocchi per attaccare i calciatori che – a suo dire – fingerebbero attaccamento e sentimenti quando invece pensano solo a non perdere follower sui propri profili per questioni di marketing. L’impressione è che il giornalista della Rai nel suo sfogo si riferisca proprio a Manolas, già rimpianto da tutti i tifosi giallorossi.

IL TWEET – Mazzocchi scrive su twitter: “I messaggi di ringraziamento e di addio dei calciatori sui social ai tifosi che lasciano per andare in un altro Club sono l’ultima ipocrita moda di questo mondo. Dopo il bacio alla maglia e la mancata esultanza da ex dopo un gol. Tifosi/followers da non perdere. Marketing. Potrò sembrare cinico. Ma ormai i calciatori usano i social per guadagnare. Come gli influencer. Un tifoso smette di seguire un calciatore della sua squadra se se ne va. Ma se il giocatore saluta e ringrazia commosso… “. Centinaia i commenti dei followers e quasi tutti condannano Mazzocchi: “Se un giocatore si è trovato bene, perchè mai non dovrebbe ringraziare società e tifosi? Se dovessi andar via dalla Rai, per andare in Mediaset (esempio), non faresti un post di ringraziamento? Non credo sia molto diverso..” o anche: “Sicuramente ci sono casi limite dove forzano messaggi che potrebbero evitare, ma ci sono anche giocatori che si affezionano e che ringraziano sinceramente. Io seguo anche chi non è nella Juve”.

LE REAZIONI – I tifosi di Napoli e Juve sono i più piccati: “Il romanista Mazzocchi brucia vedere Manolas al Napoli. Ci sta” o anche: “Non credevo le avesse dato tanto fastidio il passaggio di Manolas dalla sua Roma al Napoli..se ne faccia una ragione” oppure: “Al suo commento manca soltanto: solo la maglia e Forza Roma!” e infine: ” Se si riferisce ai saluti di Spinazzola alla società ed ai tifosi, credo che abbia sbagliato bersaglio, sig. Mazzocchi”. Gli utenti sono unanimi nell’apprezzare i saluti di chi diventa un ex: “E che avrebbe dovuto fare? Ha ringraziato e salutato. Io la chiamerei educazione. Non moda ipocrita” o anche: “Qualcuno lo fa per moda, qualcuno lo fa per convenienza, ma io caro Marco voglio credere che qualcuno lo faccia anche perché a volte le strade si dividono, ma rimane comunque il ricordo e il desiderio di ringraziare coloro che l’hanno sostenuto e tifato”.

SPORTEVAI | 02-07-2019 08:40