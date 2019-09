Lutto nel calcio: muore per arresto cardiaco Jairzinho Pieter

Ancora un lutto nel mondo del calcio. Il portiere 31enne della Nazionale di Curaçao, Jairzinho Pieter, è stato ritrovato senza vita pare a causa di una crisi cardiaca nella sua stanza d’albergo di Port-au-Prince, ad Haiti, in cui si trovava in attesa del match per la Nations League della CONCACAF tra la propria Nazionale e quella haitiana. Con un comunicato ufficiale, diffuso sui social, sono stati resi noti alcuni particolari relativi alla tragica scomparsa del giovane giocatore, scomparso in circostanze similari a quelle dell’indimenticabile Davide Astori.

Secondo le spiegazioni fornite dal ministro dello sport di Haiti, dopo un leggero malore durante la notte tra domenica e lunedì, il giocatore era stato soccorso dallo staff medico e sembrava essersi ripreso. Poi, la tragica scoperta che, però, non comporterà il rinvio della partita.

Jairzinho Pieter era nato l’11 novembre 1987 a Willemstad e vantava 11 presenze nella propria rappresentativa, dove ricopriva il ruolo di portiere. I compagni scenderanno in campo per rendergli omaggio e per ricordare l’ennesima vittima di problemi cardiaci.

VIRGILIO SPORT | 10-09-2019 10:05