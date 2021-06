Lutto nel calcio: scomparso a 39 anni Lucas Pereira per Covid

Purtroppo Lucas Pereira, ex calciatore brasiliano del club francese dell’AC Ajaccio, a soli 39 anni è uscito sconfitto dalla sua battaglia contro il Covid-19. Dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, a causa di un arresto cardiaco “il nostro amico Lucas Pereira ha perso la partita contro il Covid”, si legge sul sito ufficiale della società corsa in cui ha militato il giocatore.

La scomparsa di Lucas Pereira: dolore e omaggi

Tanti i messaggi di commiato e dolore per quanto avvenuto e nonostante Lucas Pereira avesse deciso di abbandonare il calcio ancora giovanissimo, nel 2012. Negli ultimi tempi, si era occupato di alcuni trasferimenti per il Ponte Preta, club brasiliano nel quale era cresciuto. Una scelta di continuità con il calcio, rimanendo nell’ambiente pur ricoprendo un ruolo differente rispetto a quello che lo ha reso celebre in Brasile e in Francia.

La sua scomparsa avviene in una delle fasi più drammatiche della pandemia, per il paese sudamericano che registra un crescente numero di contagi e di vittime, purtroppo. Di queste ore, è la notizia del miglioramento delle condizioni di Alemao che ha lasciato il reparto di terapia intensiva di Belo Horizonte.

Il triste annuncio dell’AC Ajaccio

Sul proprio sito ufficiale, l’AC Ajaccio, che gioca in Ligue 2 ormai da sette stagioni, ha voluto salutare Lucas Pereira, che ha dedicato alla squadra corsa quattro anni della sua carriera:

“Questa notizia immerge il club in una tristezza infinita poiché lui aveva segnato gli animi a livello umano e sportivo. Lucas era arrivato nel 2004, quando il club stava faticando per rimanere in Ligue 1. Il brasiliano aveva fatto conoscere il suo talento segnando 11 gol nella sua prima stagione, tra cui alcuni memorabili di testa. Lucas ha giocato per i biancorossi fino al 2008, totalizzando 24 gol in 97 partite. Un momento speciale resterà nei nostri ricordi: il gol segnato da Lucas il 5 aprile 2008 contro il Bastia, che ha regalato la vittoria agli Orsi. Oggi tutti i componenti dell’AC Ajaccio piangono il suo antico splendore e gli rendono omaggio. Lucas, riposa in pace, Orso per sempre!”

VIRGILIO SPORT | 21-06-2021 17:49