Rivoluzione in Ligue 1, si passa da 20 a 18 squadre dal 2023/2024

Rivoluzione in atto per la competitività della Ligue 1, la lega di calcio francese. La riunione straordinaria che si è svolta questa mattina nella sede della Lega calcio francese ha finalmente sancito il passaggio del campionato di Ligue 1 e di Ligue 2 da 20 a 18 squadra a partire dalla stagione 2023/2024. Il che vuol dire che nella stagione 2022/23 ci saranno quattro retrocessioni per soltanto due promozioni. Lo stesso si verificherà, come detto, anche in Ligue 2, che subirà esattamente le stesse riduzioni.

La riforma è stata approvata pressoché all’unanimità: soltanto il Metz ha votato contro, mentre tutto il resto delle squadre ha espresso la propria preferenza per la riduzione delle squadre. Questa modifica dovrebbe favorire la competitività della Lega, che con meno partite da disputare dovrebbe aumentare la qualità e lo spettacolo dei match. La stessa di cui, da anni e in modo infruttuoso, si sta parlando anche in Serie A.

OMNISPORT | 03-06-2021 15:35