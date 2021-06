Alemao esce dalla terapia intensiva: migliorano le condizioni

Le condizioni di salute del campione brasiliano Alemao migliorano, a tal punto da lasciare la terapia intensiva e ad accogliere con un certo favore il messaggio di sollievo e di ringraziamento pubblicato sui social. Come ricorderete, Alemao, che condivideva la notorietà con Maradona e Careca, a causa del Covid era stato ricoverato a Belo Horizonte, precisamente nel reparto di terapia intensiva per vie delle conseguenze della malattia che lo ha costretto a due settimane di degenza. Le terapie hanno dato buoni risultati e l’ex campione si trova nel reparto di degenza ordinaria.

Il saluto di Alemao a amici e tifosi

Attraverso i medici Alemao ha mandato ai suoi moltissimi sostenitori, che in questi giorni gli avevano mandato attestati di solidarietà, un messaggio e un saluto:

“Grazie di cuore sto molto meglio”, le sue parole dopo i momenti più difficili e che avevano fatto temere per lui, in procinto di diventare padre.

lemao e la vicenda della monetina

Amato dai tifosi, soprattutto del Napoli, che lo hanno unito in una triade calcistica irrinunciabile nell’iconografia di quegli anni e della costruzione del mito velato di Diego Armando Maradona, Alemao è però legato anche a un episodio paradossale, quando il Napoli vinse a tavolino la partita di Bergamo contro l’Atalanta per il celebre episodio della monetina, noto come “la monetina di Alemao“, su cui si aprì un contenzioso calcistico e interpretativo che risulta ancora oggi fonte di discussione.

VIRGILIO SPORT | 21-06-2021 16:22