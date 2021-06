Rincon lascia l'ospedale: "Polmonite dovuta al Covid"

Non è potuto scendere in campo col suo Venezuela in Copa America, poi giorni difficili. Tomas Rincon, positivo al Covid, finalmente comincia a vedere la luce in fondo a un tunnel non semplice.

Il centrocampista del Torino, via Instagram, ha voluto fare il punto sul proprio stato di salute dopo essere stato contagiato dal virus.

“Riporto la buona notizia che sono stato dimesso dopo aver superato una lieve polmonite interstiziale causata da SARS-COV2 e alcune altre alterazioni”.

“Ora devo continuare con il processo di recupero moderato fino alla piena attività sportiva e continuare a incoraggiare i miei compagni di squadra a distanza con tutto il cuore in questa Coppa America. Grazie ancora a coloro che si sono presi cura della mia salute”.

Rincon, insieme ad altri compagni di Nazionale, era risultato positivo a ridosso dell’esordio della ‘Vinotinto’ nel torneo e ha dovuto dare forfait.

OMNISPORT | 21-06-2021 14:38